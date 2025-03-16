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  • Дюков о решении по «Факелу»: «Была провокация со стороны болельщиков, что спровоцировало жест Вендела. Поведение трибун и игрока наказуемы»
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Дюков о решении по «Факелу»: «Была провокация со стороны болельщиков, что спровоцировало жест Вендела. Поведение трибун и игрока наказуемы»

Александр Дюков высказался о решении КДК по «Факелу».

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.

Как вам чемпионская гонка?

– Гонка продолжается, большое количество команд участвует в ней.

Ранее был скандал в матче «Факела» и «Зенита». Как помогал РФС?

– Мы провели свое расследование. Был факт провокации со стороны болельщиков «Факела», что спровоцировало жест, который показал Вендел. Поведение трибун и поведение игрока наказуемы.

Представители УЕФА и ФИФА обратили на это внимание?

– Обратили мы. Клуб со своей стороны проведет работу с болельщиками. Впредь ничего подобного не будет ни в Воронеже, ни на других стадионах, – сказал президент РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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