Дюков о решении по «Факелу»: «Была провокация со стороны болельщиков, что спровоцировало жест Вендела. Поведение трибун и игрока наказуемы»
Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.
– Как вам чемпионская гонка?
– Гонка продолжается, большое количество команд участвует в ней.
– Ранее был скандал в матче «Факела» и «Зенита». Как помогал РФС?
– Мы провели свое расследование. Был факт провокации со стороны болельщиков «Факела», что спровоцировало жест, который показал Вендел. Поведение трибун и поведение игрока наказуемы.
– Представители УЕФА и ФИФА обратили на это внимание?
– Обратили мы. Клуб со своей стороны проведет работу с болельщиками. Впредь ничего подобного не будет ни в Воронеже, ни на других стадионах, – сказал президент РФС.
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