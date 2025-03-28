Комментатор Александр Шмурнов признан иностранным агентом в России

Комментатор Александр Шмурнов признан иноагентом в РФ.

Министерство юстиции России включило спортивного журналиста и комментатора в список иноагентов.

«28 марта 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Бровков, К.Ф. Черепанова, А.И. Шмурнов, И.Л. Щербакова, а также интернет-проект «Объектив».

А.И. Шмурнов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», – сказано в заявлении Минюста РФ.

Напомним, Шмурнов с 2003 по 2015 год был комментатором «НТВ-Плюс ». С 2015 до 2022 год работал на телеканале «Матч ТВ ».

Он бывший главный редактор спортивного интернет-портала «Чемпионат», создатель и автор YouTube-канала «Шмурнов Тайм», создатель учебного центра «Спортивный журналист».

«У зла нет потенциала быть вечным». Интервью Александра Шмурнова