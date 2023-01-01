Александр Шмурнов: «Овечкин может обогнать Гретцки, но рекорд по отдельному показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Голы в хоккее – вторичный показатель»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Рекорд Овечкин может побить. Но для меня голы в хоккее – вторичный показатель. Рекорд по отдельно взятому показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Как, например, рекорд по количеству голов с пенальти в футболе…

Первичный показатель – гол плюс пас. Всегда был и будет. Есть еще количество очков в среднем за матч. Но отдельно голы – это вообще для хоккея не повод говорить о рекордах. Как и отдельно передачи», – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

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117 комментариев

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savage
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Какой жабой надо быть. Вот просто жаба болотная
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VDX00
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Ответ error505
"Вот пасы в хоккее - главный показатель а голы так, для слабаков" - добавил Шмурнов
Голы и пасы тоже фигня, если к ним не добавить количество отраженных шайб и коэффициент надёжности))
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Роман Смирнов
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От куда такая зависть?
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Роман Смирнов
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Когда он уже отрезвеет!
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ chto s licom?
Чем кринж то?
путентим, свадьба, можно долго перечислять, кринж ходячий
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Arty K.
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Шмурнов, кончай бухать
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evgen7806
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Шмурнову больше не наливать.... С новым годом,друзья!!! Овечкину много голов!
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Сергей Лепехин
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Зачем спортс.ру публикует этот понос Шмурнова...? Игра Овечкина признана в мире хоккея... Задача принизить его мастерство ?! Воистину только русские так могут не любить себя...
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Ron Weasley
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После того ка Шмурнов проснулся под ёлкой после НГ. Первый делом дал комментарий что рекорд может быть и побит но голы это не главное
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Алмаз Маликов
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Завистник просто этот шмурнов
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ZisizSparta
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огнетушитель этому персонажу
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Рыжий1987
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Пациенту всё хуже. Впрочем Александр Иванович такой персонаж, который даже на фоне других птенцов гнезда НТВ+ всегда выделялся особым градусом мерзости и неадеквата.
Тем не менее, всё это может стать прекрасной традицией: после каждой шайбы Овечкина Александр Иванович будет объяснять, почему это всё нещитово. В неповторимом стиле "да не бомбит у меня, не бомбит!!!".
Нравственный камертон наш незабвенный, с психологией и мировосприятием 13-летнего подростка.
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Мурад Сахаткулиев
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Ответ Кирилл Мефодий
После Шмурнова очень интересно узнать мнение Ахеджаковой по поводу голов Овечкина. Почему его до сих пор нет?
🤣
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Melnikov1968
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Мнение Шмурнова вынести за скобки. Ясно, что в хоккее человек не рубит, тупо пиарится.
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Silent2006
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Комментарий футбольного комментатора о хоккее - вторичный показатель. Он не заслуживает отношения как к чему-то разумному.
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Мурад Сахаткулиев
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Где он,а где Овечкин.Слон и моська...
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Gepard_GRIN
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Ответ BolxoB
Его либеральные взгляды не надо связывать с его шизой. Я придерживаюсь либеральных взглядов. Но такую дичь вообще не понимаю.
Либероид и человек с либеральными взглядами не одно и тоже. Я сам человек взглядов либеральных, либеральнее не куда.
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yufireff
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подскажите: что нужно сделать, чтобы на спортсе перестали печатать всякую дрянь?
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Валерий Охотин
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Шмурнов ! А как же Спартак , там твое место , а ты в хоккей полез.
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Topsida
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Ответ Ру7евоЙ
фееричный ...
Сказочный .....персонаж)))
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BolxoB
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Ответ Gepard_GRIN
Да ладно вам, обычный либероид-руссофоб, таким много в богеме и около богемных кругах, если не сказать большинство.
Его либеральные взгляды не надо связывать с его шизой.
Я придерживаюсь либеральных взглядов.
Но такую дичь вообще не понимаю.
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Andrei Novikov
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И победы тоже
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Александр
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У меня ощущение, что как большинство в футбольном мире хотело чемпионства Месси, так и в хоккейном мире все с азартом ждут когда Овечкин обгонит Гретцки. С десяток лет назад всем казалось что этот рекорд незыблем и когда стало понятно что Саша может его покорить, разошлась нешуточная волна.

Автор поста не прав, мне кажется он сильно обижен на все "русское" и ему больно когда россияне добиваются успехов. А быть вторым на данный момент голеадором сильнейшей хоккейной лиги мира это умопомрочительное достижение.
+4
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Ivan Ivanych
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Наличие мозгов у шмурнова - вторичный показатель.
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Кирилл Мефодий
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После Шмурнова очень интересно узнать мнение Ахеджаковой по поводу голов Овечкина. Почему его до сих пор нет?
+4
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+4
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