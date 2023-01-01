Александр Шмурнов: «Овечкин может обогнать Гретцки, но рекорд по отдельному показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Голы в хоккее – вторичный показатель»
Александр Шмурнов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Рекорд Овечкин может побить. Но для меня голы в хоккее – вторичный показатель. Рекорд по отдельно взятому показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Как, например, рекорд по количеству голов с пенальти в футболе…
Первичный показатель – гол плюс пас. Всегда был и будет. Есть еще количество очков в среднем за матч. Но отдельно голы – это вообще для хоккея не повод говорить о рекордах. Как и отдельно передачи», – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!
Тем не менее, всё это может стать прекрасной традицией: после каждой шайбы Овечкина Александр Иванович будет объяснять, почему это всё нещитово. В неповторимом стиле "да не бомбит у меня, не бомбит!!!".
Нравственный камертон наш незабвенный, с психологией и мировосприятием 13-летнего подростка.
Я придерживаюсь либеральных взглядов.
Но такую дичь вообще не понимаю.
Автор поста не прав, мне кажется он сильно обижен на все "русское" и ему больно когда россияне добиваются успехов. А быть вторым на данный момент голеадором сильнейшей хоккейной лиги мира это умопомрочительное достижение.