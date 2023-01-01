Александр Шмурнов высказался о погоне за рекордом .

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории . Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Рекорд Овечкин может побить. Но для меня голы в хоккее – вторичный показатель. Рекорд по отдельно взятому показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Как, например, рекорд по количеству голов с пенальти в футболе…

Первичный показатель – гол плюс пас. Всегда был и будет. Есть еще количество очков в среднем за матч. Но отдельно голы – это вообще для хоккея не повод говорить о рекордах. Как и отдельно передачи», – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!