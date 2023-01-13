Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

Теги Питтсбург Вашингтон Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов снова высказался об Александре Овечкине и Уэйне Гретцки.

Он считает, что Гретцки останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.

– НХЛ считает как главный показатель – набранный очки. Почему я сказал, что мне не нравится гонка Овечкина за Гретцки? Потому что 895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Он останется ограниченным в своих возможностях.

– Почему все игроки «Виннипега» подошли к Овечкину, когда он забросил 802-ю шайбу?

– Потому что они любят перформанс, шоу. И не более того.

Если ты возьмешь любого хоккейного специалиста и спросишь о роли Гретцки, и если хоть кто-то, способный к нему подобраться при 2800 набранных очках, – нет никого близко. Но далеко не только это показатель.

Набранные очки – всегда номер один. Второе – среднее количество набранных очков за матч. Как [еще] определить – когда ты набрал 1000-е очко. Овечкин набрал 1000-е очко в 900 каком-то матче. Кросби в 800 каком-то матче. А Гретцки набрал в 423-м матче.

– Не забудь, где играл Гретцки, не забудь этот великий «Эдмонтон», который рвал всех несколько лет.

– Он по тому и был великим, потому что у них был Гретцки. В том числе. «Вашингтон» – интересная команда, Овечкин – большой снайпер. Но сделать команду вокруг себя... Бэкстрем – что, слабый хоккеист? А Кузнецов?

Я вижу статистику. Она ведь отличается не на сто шайб. Я готов сравнивать Овечкина и Кросби. И считаю, что они – одинаково великие.

Потому что я знаю пять показателей: набранные очки – они у них примерно равные; среднее количество очков или матч, в котором ты достиг 1000-го очка – тут Кросби немного выше; «плюс-минус» – тут Кросби тоже чуть-чуть получше; чистые голы – тут Овечкин сильно опережает; Кубки Стэнли – тут Кросби тоже выше.

И я смотря на пять показателей, которые для меня являются показателями величия в хоккее, понимаю, что Овечкин и Кросби – два величайших хоккеиста. После Ягра и Лемье – той истории 90-х, когда были супергении.

И Овечкин в одном из показателей превзошел всех. Считаю, что уже и превзошел Гретцки. Я даже говорю с момента, когда он забросил 895-ю шайбу.

Но в этот момент я спрашиваю себя: «Это означает, что Овечкин стал величайшим?» Нет, конечно. Гретцки как был величайшим, так и остается с гигантским отрывом от Лемье, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ови ему шайбой в лоб зарядил когда-то или что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
По факту сказал. На пике с Грецки мало кого можно было сравнить. Овечкин к таким уж точно не относится.
Овечкин приблизился к Грецки по голам лишь благодаря долгой стабильности. Великий же деградировал как хоккеист уже 30-32 годам.
В те времена, когда Грецки играл, карьера спортсмена была значительно меньше из-за менее развитой медицины, методов тренировок, методов восстановления и т.д.
То есть Овечкин по цифрам приблизился к Грецки благодаря гораздо лучшим условиям и благодаря значительному технологическиму скачку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vasyamen
Ответ Oleg
Овечкин больше американец, чем россиянин) Предложи ему сейчас на выбор США и Россия, он как истинный патриот выберет страну с озером Онтарио и водопадом Ниагара)))
Почему? Он сам тебе сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dem
Рабинер видимо сам такого же мнения.
Ох уж эти спартаковские «легенды»…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vasyamen
Узнал, что Шмурнов оказывается уехал из России и живет за границей, доедая остатки того, что он заработал, будучи работая на Газпром-медиа.
Видимо бабки заканчиваются и решил тупо хайпануть, чтобы взяли в какую-нибудь радио-свободу или медузу накрайняк, вот только на.... он кому там нужен?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Ш.
А ты я вижу, холоп, не уймешься
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Эд..19
Диссидент по определению будет выступать против любого достижения России и россиян. Зачем нам тут его реклама?
Овечкин больше американец, чем россиянин)
Предложи ему сейчас на выбор США и Россия, он как истинный патриот выберет страну с озером Онтарио и водопадом Ниагара)))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesse Boy
Ни разу не хейтер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YoRHa
Ответ Илья Нагорный
не поспоришь тут со Шмурновым)
Никто и не пытается спорить. Шмурнов сам придумал (насчёт "величайшего" Овечкина) — сам обиделся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Нагорный
не поспоришь тут со Шмурновым)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Geo07
Ответ Ебздрогыч
Зачем у него берут эти интервью?
Это интервью у него брал его друган по Sвинарнику с простой русской фамилией Рабинер.. =))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Straight Logistics
zakroite uje rot etomu pi..dunu..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гермес 1989
Пора товарищу трезветь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Шмурнов: Зенит может выиграть хоть 30 титулов подряд, но Спартак будет лучшим.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс237
При всех странностях Шмурнова он действительно имеет право на точку зрения которого у него есть. Но только нам её знать не обязательно. Спасибо уважаемой редакции за постоянные попытки провокаций и набросов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus Varro
Рабинера стали забывать, он решил на теме Шмурнова о себе напомнить, ну а Шмурнов за счёт Овечкина ещё напоминает о себе. Хотя Овечкин, ни об одном, ни о другом вообще не вспоминает, а просто делает своё дело - забивает голы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Он реально больной!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Керпатенко
Ответ Oleg Kolesnikov
Кто-нибудь подвергал сомнению статус Величайшего? Скажите, с кем он спорит? Гретцки - лучший хоккеист в истории, Овечкин - лучший снайпер в истории хоккея. Одно другому не мешает.
Шмурнову мешает, плохо ему от этого, особенно по утрам, похмелье дело тяжёлое
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ADiPin
Ответ Ебздрогыч
Зачем у него берут эти интервью?
Источник — канал Игоря Рабинера на YouTube
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
На самом деле Шмурнова понять можно, он же болельщик Чикаго. Можно банально сойти с ума глядя за их игрой.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanov
895 шайба изменит ответ на вопрос: "кто забил больше всего шайб в истории НХЛ".

был ли Грецки величайшим, это вопрос из области дискуссии, которая всегда будут вестись с добавлением новых имён. сухая цифра и 1-е место в рейтинге это уже факт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Диссидент по определению будет выступать против любого достижения России и россиян. Зачем нам тут его реклама?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Кончился камертон
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дегтярёв
Где этот идиот? Куда таблетки выслать?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамиль Кизимов
Эдмонтон и без Гретцки осилил чашку. Гретцки, проведя вне Эдмонтона больше половины карьеры, взять ещё кубок так и не смог. На этом спор, что важнее игрок или команда, можно закончить)
Овечкина мало кто называет величайшим хоккеистом, называют величайшим снайпером, за это официальное звание он и борется, сам Шмурнов ранее это и признает.
Ну и не видел чтобы главным рекордом НХЛ официально считался рекорд по очкам, как такового главного рекорда думается не существует. Кому что больше нравится
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий