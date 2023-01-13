Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»

Александр Шмурнов снова высказался об Александре Овечкине и Уэйне Гретцки.

Он считает, что Гретцки останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если побьет его рекорд по голам в .

Российский капитан « » забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует – 894 гола.

– НХЛ считает как главный показатель – набранный очки. Почему я сказал, что мне не нравится гонка Овечкина за Гретцки? Потому что 895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Он останется ограниченным в своих возможностях.

– Почему все игроки «Виннипега» подошли к Овечкину, когда он забросил 802-ю шайбу?

– Потому что они любят перформанс, шоу. И не более того.

Если ты возьмешь любого хоккейного специалиста и спросишь о роли Гретцки, и если хоть кто-то, способный к нему подобраться при 2800 набранных очках, – нет никого близко. Но далеко не только это показатель.

Набранные очки – всегда номер один. Второе – среднее количество набранных очков за матч. Как [еще] определить – когда ты набрал 1000-е очко. Овечкин набрал 1000-е очко в 900 каком-то матче. Кросби в 800 каком-то матче. А Гретцки набрал в 423-м матче.

– Не забудь, где играл Гретцки, не забудь этот великий «Эдмонтон», который рвал всех несколько лет.

– Он по тому и был великим, потому что у них был Гретцки. В том числе. «Вашингтон» – интересная команда, Овечкин – большой снайпер. Но сделать команду вокруг себя... Бэкстрем – что, слабый хоккеист? А Кузнецов?

Я вижу статистику. Она ведь отличается не на сто шайб. Я готов сравнивать Овечкина и Кросби. И считаю, что они – одинаково великие.

Потому что я знаю пять показателей: набранные очки – они у них примерно равные; среднее количество очков или матч, в котором ты достиг 1000-го очка – тут Кросби немного выше; «плюс-минус» – тут Кросби тоже чуть-чуть получше; чистые голы – тут Овечкин сильно опережает; Кубки Стэнли – тут Кросби тоже выше.

И я смотря на пять показателей, которые для меня являются показателями величия в хоккее, понимаю, что Овечкин и Кросби – два величайших хоккеиста. После Ягра и Лемье – той истории 90-х, когда были супергении.

И Овечкин в одном из показателей превзошел всех. Считаю, что уже и превзошел Гретцки. Я даже говорю с момента, когда он забросил 895-ю шайбу.

Но в этот момент я спрашиваю себя: «Это означает, что Овечкин стал величайшим?» Нет, конечно. Гретцки как был величайшим, так и остается с гигантским отрывом от Лемье, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.