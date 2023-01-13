Александр Шмурнов: «895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Готов сравнивать его с Кросби, но Гретцки как был величайшим, так и остается»
Александр Шмурнов снова высказался об Александре Овечкине и Уэйне Гретцки.
Он считает, что Гретцки останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ.
Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.
– НХЛ считает как главный показатель – набранный очки. Почему я сказал, что мне не нравится гонка Овечкина за Гретцки? Потому что 895-я шайба Овечкина ничего не изменит. Он останется ограниченным в своих возможностях.
– Почему все игроки «Виннипега» подошли к Овечкину, когда он забросил 802-ю шайбу?
– Потому что они любят перформанс, шоу. И не более того.
Если ты возьмешь любого хоккейного специалиста и спросишь о роли Гретцки, и если хоть кто-то, способный к нему подобраться при 2800 набранных очках, – нет никого близко. Но далеко не только это показатель.
Набранные очки – всегда номер один. Второе – среднее количество набранных очков за матч. Как [еще] определить – когда ты набрал 1000-е очко. Овечкин набрал 1000-е очко в 900 каком-то матче. Кросби в 800 каком-то матче. А Гретцки набрал в 423-м матче.
– Не забудь, где играл Гретцки, не забудь этот великий «Эдмонтон», который рвал всех несколько лет.
– Он по тому и был великим, потому что у них был Гретцки. В том числе. «Вашингтон» – интересная команда, Овечкин – большой снайпер. Но сделать команду вокруг себя... Бэкстрем – что, слабый хоккеист? А Кузнецов?
Я вижу статистику. Она ведь отличается не на сто шайб. Я готов сравнивать Овечкина и Кросби. И считаю, что они – одинаково великие.
Потому что я знаю пять показателей: набранные очки – они у них примерно равные; среднее количество очков или матч, в котором ты достиг 1000-го очка – тут Кросби немного выше; «плюс-минус» – тут Кросби тоже чуть-чуть получше; чистые голы – тут Овечкин сильно опережает; Кубки Стэнли – тут Кросби тоже выше.
И я смотря на пять показателей, которые для меня являются показателями величия в хоккее, понимаю, что Овечкин и Кросби – два величайших хоккеиста. После Ягра и Лемье – той истории 90-х, когда были супергении.
И Овечкин в одном из показателей превзошел всех. Считаю, что уже и превзошел Гретцки. Я даже говорю с момента, когда он забросил 895-ю шайбу.
Но в этот момент я спрашиваю себя: «Это означает, что Овечкин стал величайшим?» Нет, конечно. Гретцки как был величайшим, так и остается с гигантским отрывом от Лемье, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.
Овечкин приблизился к Грецки по голам лишь благодаря долгой стабильности. Великий же деградировал как хоккеист уже 30-32 годам.
В те времена, когда Грецки играл, карьера спортсмена была значительно меньше из-за менее развитой медицины, методов тренировок, методов восстановления и т.д.
То есть Овечкин по цифрам приблизился к Грецки благодаря гораздо лучшим условиям и благодаря значительному технологическиму скачку
Ох уж эти спартаковские «легенды»…
Видимо бабки заканчиваются и решил тупо хайпануть, чтобы взяли в какую-нибудь радио-свободу или медузу накрайняк, вот только на.... он кому там нужен?
Предложи ему сейчас на выбор США и Россия, он как истинный патриот выберет страну с озером Онтарио и водопадом Ниагара)))
был ли Грецки величайшим, это вопрос из области дискуссии, которая всегда будут вестись с добавлением новых имён. сухая цифра и 1-е место в рейтинге это уже факт.
Овечкина мало кто называет величайшим хоккеистом, называют величайшим снайпером, за это официальное звание он и борется, сам Шмурнов ранее это и признает.
Ну и не видел чтобы главным рекордом НХЛ официально считался рекорд по очкам, как такового главного рекорда думается не существует. Кому что больше нравится