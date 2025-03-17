Футболистка сборной Франции U23 Фонтен извинилась за высказывание о том, что гомосексуальность – грех: «Я не хотела демонстрировать неприятие людей. Сожалею, что не взвесила свои слова»

Французская футболистка извинилась за свои слова про гомосексуальность.

Напомним, футболистка «Флери» и сборной Франции U23 Айрин Фонтен в интервью назвала гомосексуальность грехом, сославшись на Библию. Федерация футбола страны осудила ее.

Сегодня Фонтен объяснила свои высказывания в соцсетях.

«Всем привет. Недавно я согласилась дать интервью, которое затем было опубликовано в социальной сети. Во время этого интервью мне спонтанно задали вопрос о наличии гомосексуализма в женском футболе. На этот вопрос, который, возможно, был неуместным, я ответила, приведя библейское утверждение, но я также дала понять, что я не тот человек, который относится негативно.

Я, конечно, не нашла времени, чтобы хорошо взвесить каждое из моих слов, и я искренне сожалею об этом. Я очень опечалена и оскорблена масштабом последовавшей полемики.

Этими словами, произнесенными вне рамок моей профессиональной деятельности, я на самом деле не хотела ни в малейшей степени демонстрировать неприятие людей из-за их сексуальной ориентации, ни высказывать в их адрес дискриминационные замечания. Я понимаю, что своими словами я могла задеть многих людей, в том числе и близких, которых я искренне люблю. Это меня очень расстраивает.

Я болезненно отношусь к проблеме отвержения, потому что знаю, каково это не чувствовать себя принятой. Последнее, чего бы мне хотелось, – это быть голосом, который отвергает или осуждает людей. Поэтому я хочу дать понять, что уважаю каждого человека.

Все, что я хочу олицетворять, – это ценности футбола, то есть удовольствие, уважение, самоотдачу, терпимость и солидарность, и я не хочу, чтобы мои слова были препятствием на пути к этому или использовались в качестве инструмента для достижения этой цели.

Те, кто меня знает, знают о моей приверженности таким ценностям, как уважение, доброта и сплоченность, которых я уже придерживаюсь в своем виде спорта, футболе, и которые я намерена продолжать защищать изо всех сил в будущем, как в команде, в своей личной и профессиональной жизни», – написала Фонтен.