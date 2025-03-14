Футболистка «Динамо» Уильямс: «Удивил в России общественный транспорт, в США он не так хорошо развит. Люди отличаются. В России не знаешь, как пойдет разговор: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты че хочешь?»

Футболистка «Динамо» сравнила Россию и США.

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, чем россияне отличаются от американцев.

«Удивил в России общественный транспорт. В США он не так хорошо развит. У тебя либо свое авто, либо вызываешь такси. Автобусы нечасто ходят. Москва в этом плане очень удобна для жизни.

Люди тоже отличаются. Когда в России с тобой знакомятся, никогда не знаешь, как разговор пойдет: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты че хочешь?» Никогда не угадаешь! У нас все проще: «Hi! How are you?»

Мне кажется, я и сама изменилась немного. Родители замечают, что в России я стала как будто серьезнее. А еще интонации меняются. В Америке говорят: «Можно, пожалуйста, мне чаю?» А в России: «Дай чая». В этих нюансах проявляется ментальная разница между нами», – сказала Кайлан Уильямс.