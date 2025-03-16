Футболистка Португалии ослепла на правый глаз после удара мячом на тренировке. У Силвы из «Готэма» повреждена сетчатка

Футболистка сборной Португалии ослепла на один глаз после удара мячом.

Жессика Силва, 30-летняя футболистка «Готэма», выступающего в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL), рассказала о травме, полученной на тренировке, которая привела к частичной потере зрения.

«После инцидента на тренировке, когда я получила сильный удар, я ослепла на правый глаз.

Я пошла в больницу, обратилась к офтальмологу, а затем к специалисту по сетчатке, который подтвердил кровоизлияние в глаз. Сетчатка повреждена, но, к счастью, не отслоилась. Это хороший знак, но риск все еще существует, поэтому мне придется регулярно наблюдаться [у специалиста].

Восстановление займет какое-то время, поскольку сетчатка повреждена. Мне придется остановиться на неопределенный срок. Мне грустно, я была счастлива, но это часть футбола. Это профессиональный риск, такое случается с теми, кто всецело отдается делу.

Сейчас самое главное – восстановить зрение. На данный момент я все еще не вижу правым глазом, и, поскольку точное время наступления улучшения не известно, я также не знаю, когда смогу снова играть.

Я уже принимаю лекарства, способствующие выздоровлению, но пока мне придется просто ждать и смотреть, как будут развиваться события», – написала Силва.

Изображения: instagram.com/jessiicasilva10/