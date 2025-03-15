«Женщины не могут играть как мужчины, поэтому и получают меньше. Может, женский футбол станет лучше, если мужчины переоденутся и будут играть. Это я образно». Канчельскис о видах спорта
Андрей Канчельскис высказался о популярности женского футбола.
«Женщины не могут играть на таком же уровне, как мужчины, поэтому и получают меньше. Но в перспективе женский футбол по зрелищности может догнать мужской – в жизни все меняется.
Мы уже видели, как на Олимпиаде выступали трансгендеры. Может, женский футбол станет лучше, если мужчины переоденутся и будут играть. Но я это образно говорю. Поэтому в будущем может произойти все, что угодно.
Вспомните, какими были деньги, трансферы, ценности раньше. Когда-то три миллиона за трансфер считались крупной суммой, а теперь это уже 200 миллионов. Жизнь движется вперед. Кто знает, может, в скором будущем женский футбол станет номером один – хотя это вряд ли», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в беседе с «Р-Спорт».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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