Александр Мостовой: «Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Он давно не забивал, но игры против бывшей команды – совсем другая история»
Мостовой назвал Соболева секретным оружием «Зенита» в игре со «Спартаком».
«Спартак» сегодня сыграет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Форвард Александр Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не набрал результативных действий по системе «гол+пас» в 13 матчах Премьер-лиги.
«Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Да, его форма далека от идеальной, он давно не забивал, но матчи против своей бывшей команды – совсем другая история.
Как правило, футболист, ранее выступавший за команду, обязательно ее огорчает», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости