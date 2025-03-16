Александр Мостовой: «Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Он давно не забивал, но игры против бывшей команды – совсем другая история»

Мостовой назвал Соболева секретным оружием «Зенита» в игре со «Спартаком».

«Спартак» сегодня сыграет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Форвард Александр Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит » не набрал результативных действий по системе «гол+пас» в 13 матчах Премьер-лиги.

«Соболев – секретное оружие «Зенита» на матч со «Спартаком». Да, его форма далека от идеальной, он давно не забивал, но матчи против своей бывшей команды – совсем другая история.

Как правило, футболист, ранее выступавший за команду, обязательно ее огорчает», – сказал бывший футболист «Спартака » Александр Мостовой .