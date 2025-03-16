«Davaiiiii ########». Промес, Робсон, Макгиди, Боккетти и другие экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом»

Бывшие игроки «Спартака» поддержали клуб перед матчем с «Зенитом».

Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ . Москвичи на 3 очка отстают от петербуржцев и «Краснодара».

Красно-белые опубликовали ролик, в котором слова поддержки записали бывшие футболисты команды.

«ВПЕРЕД, «СПАРТАК » ❤️🤍. Спасибо каждому, кто записал видеообращение в поддержку команды из разных точек России и мира!🔥 Вас было очень много – кто-то болеет за «Спартак» с детства, а кто-то даже становился с нами чемпионом России 😉.

Сегодня за «Спартак» будет болеть вся страна. Один за всех – и все за одного! 🤜🤛» – говорится в сообщении клуба.

«Хочу пожелать удачи игрокам и болельщикам сегодня. Надеюсь, что вы сегодня победите, хорошо? Я всегда поддерживаю вас. Давай! Вперед, «Спартак»!» – заявил бразилец Фернандо .

«Здравствуйте, дорогие красно‑белые. Я хочу пожелать удачи команде в игре против «Зенита». И удачи в чемпионате. Надеюсь, «Спартак» займет первое место», – сказал по-русски ирландец Эйден Макгиди .

«Сегодня мы все с вами. Помните, что «Спартак» – это не просто команда, но одна большая семья. Удачи! Обнимаю, я с вами», – сказал на русском языке итальянец Сальваторе Боккетти.

«Хочу пожелать удачи в класико против «Зенита». Надеюсь, «Спартак» победит и мы вместе отпразднуем победу. Обнимаю!» – заявил бразилец Луис Адриано.

«Сегодня одна из важнейших игр сезона. Выходите на поле и отдайте все силы. Один за всех и все за одного! Вперед, «Спартак»!» – сказал на русском болгарин Ивелин Попов.

«В «Зените » играет много бразильцев, но я буду болеть за «Спартак». Вы победите. Вперед, «Спартак»!» – сказал по-русски бразилец Луис Перейра Робсон.

В комментариях в соцсетях также сообщение оставил Квинси Промес, который написал «Davaiiiii ########» («блиннннн»).