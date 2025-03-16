Акинфеев с ассистом опережает Соболева, Зиньковского, Койта, Олусегуна по голевым действиям в сезоне РПЛ. У Пьянича, Макарова, Гуарирапы, Сулейманова 1 очко, как у вратаря ЦСКА

Игорь Акинфеев опередил Александра Соболева по голевым действиям в сезоне РПЛ.

Голкипер ЦСКА отдал результативный пас в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Акрона » (2:1). Теперь на его счету один ассист в 20 матчах.

Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит » не набрал результативных действий по системе «гол+пас» в 13 матчах Премьер-лиги. Также у него был один матч за красно-белых без набранных очков.

Кроме того, 0+0 в Премьер-лиге у хавбека «Крыльев Советов » Антона Зиньковского, арендованного у «Спартака » (10 игр за оба клуба в лиге), форварда ЦСКА Секу Койта (14 матчей) и нападающего «Краснодара » Олакунле Олусегуна (11 игр).

По одному результативному действию совершили хавбек армейцев Миралем Пьянич (1 ассист за 9 матчей), полузащитник московского «Динамо » Денис Макаров (1 гол за 7 игр), форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа (1 гол в 13 матчах), нападающий «Локомотива » Тимур Сулейманов (1 гол за 20 игр).

У форварда «Краснодара» Федора Смолова гол и результативный пас в 14 матчах РПЛ.

Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов