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  • Акинфеев с ассистом опережает Соболева, Зиньковского, Койта, Олусегуна по голевым действиям в сезоне РПЛ. У Пьянича, Макарова, Гуарирапы, Сулейманова 1 очко, как у вратаря ЦСКА
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Акинфеев с ассистом опережает Соболева, Зиньковского, Койта, Олусегуна по голевым действиям в сезоне РПЛ. У Пьянича, Макарова, Гуарирапы, Сулейманова 1 очко, как у вратаря ЦСКА

Игорь Акинфеев опередил Александра Соболева по голевым действиям в сезоне РПЛ.

Голкипер ЦСКА отдал результативный пас в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:1). Теперь на его счету один ассист в 20 матчах.

Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не набрал результативных действий по системе «гол+пас» в 13 матчах Премьер-лиги. Также у него был один матч за красно-белых без набранных очков.

Кроме того, 0+0 в Премьер-лиге у хавбека «Крыльев Советов» Антона Зиньковского, арендованного у «Спартака» (10 игр за оба клуба в лиге), форварда ЦСКА Секу Койта (14 матчей) и нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна (11 игр).

По одному результативному действию совершили хавбек армейцев Миралем Пьянич (1 ассист за 9 матчей), полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров (1 гол за 7 игр), форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа (1 гол в 13 матчах), нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов (1 гол за 20 игр).

У форварда «Краснодара» Федора Смолова гол и результативный пас в 14 матчах РПЛ.

Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoСпартак
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoКрылья Советов
logoАнтон Зиньковский
logoФедор Смолов
logoДенис Макаров
logoСеку Койта
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoОлакунле Олусегун
logoМиралем Пьянич
logoТимур Сулейманов
logoДинамо Москва
logoСауль Гуарирапа
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