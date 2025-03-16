«Ландскрона» о матче со «Спартаком»: «Сезон охоты длиною в 7 лет подходит к завершению – до рекорда не хватает седьмого чемпионства подряд. Мы верим в тебя, «Зенит»!»

Фанаты «Зенита» сделали заявление перед матчем со «Спартаком» в Москве.

«Спартак» сегодня примет «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

«Для нас настает момент истины, сезон охоты длиною в 7 лет подходит к своему завершению. Шесть чемпионств кряду позволили нам повторить результат нашего сегодняшнего соперника, но до абсолютного рекорда не хватает седьмого чемпионства. Красивая история в год столетия, которую объективно непросто будет кому-то еще раз повторить.

Впереди – сложнейшие десять туров, и тем достойнее может быть победа, ведь как если не с прямыми конкурентами доказывать свое право быть лучшими – и начинать надо уже сегодня в матче со «Спартаком ». Мы верим в тебя, «Зенит »!» – сказано в заявлении объединения болельщиков клуба из Санкт-Петербурга «Ландскрона ».

Изображение: t.me/landscrona33