«Реал» дважды просил Ла Лигу перенести матч с «Вильярреалом» – до и после игры с «Атлетико» в ЛЧ. Директор лиги оба раза отказал Бутрагеньо (COPE)
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в среду в серии пенальти (4:2) после ничейного счета по итогам двух матчей (2:1, 0:1). В субботу «сливочные» на выезде обыграли «Вильярреал» (2:1).
После игры главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти заявил: «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего». Также ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса». Однако в Ла Лиге уведомили, что «сливочные» не просили о переносе.
Однако, как сообщает El Partidazo de COPE, «Реал» дважды просил лигу изменить расписание – до матча Лиги чемпионов с «Атлетико» и после него.
После публикации календаря на ближайшие матчи директор «Мадрида» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо по телефону просил перенести матч с «Вильярреалом». Он также обратился с этой просьбой после игры в ЛЧ, сославшись на риск для здоровья игроков.
Оба раза «Реалу» отказал директор Ла Лиги по проведению соревнований Рауль Охеда.
Глава Ла Лиги о жалобе Анчелотти на недостаток отдыха между играми: «Мы поставили следующий матч «Реала» на 16:15, но Бутрагеньо попросил перенести на вечер. Теперь у вас меньше 72 часов перед Кубком»
«Мы больше не выйдем на поле. Это абсурд». Изможденный «Реал» зол играть через 2 дня после ЛЧ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий