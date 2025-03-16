Глава Ла Лиги о жалобе Анчелотти на недостаток отдыха между играми: «Мы поставили следующий матч «Реала» на 16:15, но Бутрагеньо попросил перенести на вечер. Теперь у вас меньше 72 часов перед Кубком»

Глава Ла Лиги отреагировал на жалобы «Реала» на календарь.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в среду в серии пенальти (4:2) после ничейного счета по итогам двух матчей (2:1, 0:1). В субботу «сливочные» на выезде обыграли «Вильярреал » (2:1).

После игры главный тренер «Мадрида » Карло Анчелотти заявил : «Это последний раз, когда «Реал» играл без 72-часового отдыха. Больше никогда не будем так делать. Дважды просили Ла Лигу о переносе – и ничего». Также ТВ «Реала» сообщило , что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса». Однако в Ла Лиги уведомили , что «сливочные» не просили о переносе.

«Карло, я уверен, что Эмилио (Бутрагеньо – директор клуба по институциональным отношениям – Спортс’‘) сказал тебе, что Ла Лига запланировала следующий матч «Реала» – против «Леганеса » – на субботу [29 марта] в 16:15, чтобы дать тебе больше времени перед полуфиналом [Кубка Испании] против «Реал Сосьедад ».

Но Эмилио попросил директора по проведению соревнований [Ла Лиги] перенести игру на 21:00, полагаю – с вашего ведома и согласия, чтобы это пошло на пользу игрокам, которые вернутся после паузы ФИФА [на матчи сборных].

И теперь между финальным свистком субботнего матча и началом вторничного полуфинала Кубка пройдет меньше 72 часов (71 час и 30 минут – Спортс’‘). Пусть лучшие выйдут в финал. Приветствую», – написал Хавьер Тебас .

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