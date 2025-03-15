Мбаппе о дубле «Вильярреалу»: «Тяжело играть через два дня. Если я забиваю больше Криштиану и Роналдо в первый сезон, это не значит, что я лучше»
«Сливочные» на выезде обыграли «Вильярреал» (2:1) в рамках 28-го тура Ла Лиги. Француз забил на 17-й и 23-й минутах.
– Очень важный матч, очень сложный, потому что «Вильярреал» высоко в таблице.
Мы знали, что должны были побеждать после игры с «Атлетико», где было дополнительное время и все остальное. Мы показали характер и желание, боролись до конца.
– Устали?
– Очень. Все видели матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов – он был очень интенсивным. Тяжело играть через два дня. Но мы должны уважать эмблему клуба, отдавать ради нее все силы. Мы довольны сейчас.
– Кажется, сейчас вы уверены в себе.
– Я чувствую себя очень хорошо. 2025 год складывается для меня очень хорошо. Я хочу помогать команде. Продолжим после паузы на сборные.
– Вы забили 31 гол – на один меньше, чем Роналду в первом сезоне (у португальца было 33 мяча – Спортс’‘), и на мяч больше, чем у Роналдо.
– Они легендарные игроки, которые ознаменовали эпохи. Это очень важно, но это всего лишь цифры.
Если я забью больше голов, чем Криштиану и Роналдо, это не значит, что я лучше, это значит, что я забил больше голов. Забивать голы важно, но они будут чего-то стоить, только если мы выиграем Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, – заявил форвард «Мадрида» Мбаппе в эфире Real Madrid TV.
«Мы больше не выйдем на поле. Это абсурд». Изможденный «Реал» зол играть через 2 дня после ЛЧ
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