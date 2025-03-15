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Дзюбе ни за что не стыдно: «Есть много вещей, которых лучше бы не случалось, но есть как есть. Это невозможно исправить»

Артем Дзюба заявил, что ему ни за что не стыдно.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.

Самая большая гордость для меня – три сына», – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
ТАСС
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