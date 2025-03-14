Депутат Журова о Дзюбе: «Многие сильно возмущались, что Артема нет в сборной России. Почему бы не помочь человеку побить рекорд?»
36-летний нападающий «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.
Позже Артем получил вызов в сборную России – впервые с 2021 года – на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов – они делят рекорд.
«Как раз про рекорд, видимо, вопрос и стоит. Почему бы не помочь человеку это сделать? К тому же болельщики не поймут. Многие же очень сильно возмущались, что Дзюбы нет в сборной.
Я в таких случаях говорю, что тренеру виднее, но мнение болельщиков тоже надо учитывать, а я знаю, что они были немного возмущены тем, что может так получиться и Артема в сборной не будет», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.
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