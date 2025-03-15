Дзюба о вызове в сборную: «Ощущения все те же, очень приятное состояние. Я, наверное, больше внутри радовался, чем снаружи»

Артем Дзюба рассказал об эмоциях от вызова в сборную России.

Нападающий «Акрона » вызван в национальную команду на ближайший сбор.

– Ощущения все те же, очень приятное состояние сейчас, все мысли о подготовке. Было время чуть порадоваться, но я, наверное, больше внутри радовался, чем снаружи. Сейчас полностью сфокусирован на игре с ЦСКА.

– Этот вызов в сборную добавил новых эмоций в тренировочном процессе?

– Если честно, нет. Я всегда выхожу тренироваться с удовольствием. Сейчас нужно дожить до этого мгновения. Сейчас игра с ЦСКА очень важная, а потом перестроюсь на сборную, – сказал Дзюба .