Дмитрий Губерниев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки превращается в бизнес‑проект. Интересно, НХЛ выгодно, чтобы Александр побил рекорд в этом сезоне или лучше, чтобы оставил на следующий год с учетом мощнейшей коммерческой привлекательности?

Важно другое, Овечкин все равно этот рекорд побьет, было бы у него здоровье. За 16 матчей забить 9 штук – надо очень сильно постараться, мягко говоря.

Уровень соперничества у него не тот, с которым сталкивается Дзюба , забивая свои голы. При всем уважении.

Посмотрим, если не побьет в этом году, будет в томительном ожидании следующего сезона. НХЛ будет зарабатывать кучу денег на этом, а мы будем эти деньги вкладывать», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее – серьезное событие»