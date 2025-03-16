«Баварии» не предлагали подписать Неймара летом. Форвард хочет вернуться в Европу

«Баварии» не предлагали подписать Неймара по окончании сезона.

Об этом сообщает Sky Sport.

Ранее стало известно, что Пини Захави , агент форварда «Сантоса », предложил мюнхенцам услуги 33-летнего бразильца, но эта информация оказалась недостоверной – «Бавария » не интересуется Неймаром .

При этом сам нападающий летом хотел бы вернуться в Европу, где выступал за «ПСЖ» и «Барселону». Его контракт с «Сантосом» рассчитан до 30 июня.

В 7 матчах Лиги Паулиста у Неймара 3 гола и 3 ассиста.