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«Баварии» не предлагали подписать Неймара летом. Форвард хочет вернуться в Европу

«Баварии» не предлагали подписать Неймара по окончании сезона.

Об этом сообщает Sky Sport.

Ранее стало известно, что Пини Захави, агент форварда «Сантоса», предложил мюнхенцам услуги 33-летнего бразильца, но эта информация оказалась недостоверной – «Бавария» не интересуется Неймаром.

При этом сам нападающий летом хотел бы вернуться в Европу, где выступал за «ПСЖ» и «Барселону». Его контракт с «Сантосом» рассчитан до 30 июня.

В 7 матчах Лиги Паулиста у Неймара 3 гола и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoНеймар
logoБавария
logoвысшая лига Бразилия
Пини Захави
logoСантос
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