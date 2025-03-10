Неймар посетил карнавал в Рио-де-Жанейро за несколько дней до матча с «Коринтиансом». Форвард «Сантоса» не играл из-за «дискомфорта»
Напомним, «Сантос» уступил «Коринтиансу» в полуфинале Лиги Паулиста со счетом 1:2 и вылетел из турнира. Неймар провел матч на скамейке запасных – он объяснил это тем, что в четверг «почувствовал дискомфорт».
За два дня до предполагаемого повреждения форвард посетил карнавал в Рио-де-Жанейро вместе со свой женой и друзьями. Футболист допоздна смотрел выступления школ самбы, пишет Estadao.
Отметим, что 11 марта день рождения отмечает сестра игрока Рафаэлла Бекран. В прошлом Неймар несколько раз по разным причинам пропускал матчи, совпадающие с этой датой.
Неймар пропустил полуфинал Лиги Паулиста из-за травмы. Вы с первого раза догадаетесь, какое важное для него событие будет завтра 😂
Рафаэлла Бекран – сестра Неймара. Теперь бразильцу не нужно получать травму, чтобы отметить ее день рождения!
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