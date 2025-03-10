Неймар пропустил полуфинал Лиги Паулиста из-за травмы. «Сантос» проиграл и вылетел из турнира: «К сожалению, это часть футбола. Вернемся еще сильнее»
Неймар рассказал о причинах своего отсутствия на поле в матче «Сантоса».
33-летний нападающий остался на скамейке запасных в игре с «Коринтиансом» в полуфинале Лиги Паулиста. «Сантос» проиграл со счетом 1:2 и вылетел из турнира.
«Все, чего я хотел, – это выйти на поле и помочь своим партнерам, но в четверг я почувствовал дискомфорт. Утром мы провели тест, и я снова его ощутил.
К сожалению, это часть футбола. Мы вернемся еще сильнее, чтобы идти к нашим целям!» – написал форвард «Сантоса» Неймар в своих соцсетях.
«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости