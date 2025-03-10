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Неймар пропустил полуфинал Лиги Паулиста из-за травмы. «Сантос» проиграл и вылетел из турнира: «К сожалению, это часть футбола. Вернемся еще сильнее»

Неймар рассказал о причинах своего отсутствия на поле в матче «Сантоса».

33-летний нападающий остался на скамейке запасных в игре с «Коринтиансом» в полуфинале Лиги Паулиста. «Сантос» проиграл со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

«Все, чего я хотел, – это выйти на поле и помочь своим партнерам, но в четверг я почувствовал дискомфорт. Утром мы провели тест, и я снова его ощутил.

К сожалению, это часть футбола. Мы вернемся еще сильнее, чтобы идти к нашим целям!» – написал форвард «Сантоса» Неймар в своих соцсетях.

«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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logoвысшая лига Бразилия
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