Неймар и Эдерсон из-за травм не сыграют за Бразилию с Аргентиной и Колумбией. Эндрик вызван в сборную

Неймар из-за травмы не сыграет за сборную Бразилии против Аргентины.

33-летний форвард «Сантоса » был включен в состав бразильцев на мартовские матчи с Колумбией (20-го) и Аргентиной (25-го) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Однако из-за травмы Неймар не сможет сыграть в этих матчах. Его заменит в составе форвард «Реала » Эндрик .

Кроме того, из-за повреждений не помогут Бразилии вратарь «Манчестер Сити » Эдерсон и защитник «Фламенго» Данило. Их заменят Лукас Перри («Лион ») и Алекс Сандро («Фламенго»).

Отмечается, что у Данило мышечная травма правого бедра, у Неймара – дискомфорт в левом бедре, у Эдерсона – проблемы с пахом.