Неймар о травме перед матчами сборной: «Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире»
Неймар выразил сожаление из-за пропуска матчей сборной Бразилии.
33-летний форвард «Сантоса» был включен в состав бразильцев на мартовские матчи с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026, но из-за травмы не сможет принять в них участие.
«Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, в данный момент я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире!
У нас были долгие разговоры, и все знают, как сильно я хотел вернуться, но мы пришли к консенсусу и решили не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы. Это часть процесса», – написал Неймар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Неймара
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