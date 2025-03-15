Неймар о травме перед матчами сборной: «Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире»

Неймар выразил сожаление из-за пропуска матчей сборной Бразилии.

33-летний форвард «Сантоса » был включен в состав бразильцев на мартовские матчи с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026, но из-за травмы не сможет принять в них участие.

«Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, в данный момент я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире!

У нас были долгие разговоры, и все знают, как сильно я хотел вернуться, но мы пришли к консенсусу и решили не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы. Это часть процесса», – написал Неймар .