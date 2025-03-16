Широков о дисквалификации Вендела за средний палец: «Мне за примерно такое же давали 3 матча. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона»
Роман Широков оценил дисквалификацию Вендела на 2 матча (один условно).
Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
— Насколько справедлива дисквалификация Вендела?
— По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона, — сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
Из-за дисквалификации Вендел пропустит сегодняшний матч РПЛ со «Спартаком».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости