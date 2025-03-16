Широков о дисквалификации Вендела за средний палец: «Мне за примерно такое же давали 3 матча. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона»

Роман Широков оценил дисквалификацию Вендела на 2 матча (один условно).

Полузащитник «Зенита » был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

— Насколько справедлива дисквалификация Вендела?

— По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Все согласно букве закона, — сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Из-за дисквалификации Вендел пропустит сегодняшний матч РПЛ со «Спартаком».