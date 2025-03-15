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У «Крыльев» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах РПЛ, общий счет – 2:10

«Крылья Советов» продлили серию без побед в Мир РПЛ до четырех матчей.

Команда тренера Игоря Осинькина потерпела разгромное поражение от махачкалинского «Динамо» в 21-м туре Премьер-лиги (0:4).

В четырех последних матчах в лиге у «Крыльев» 3 поражения и ничья, общий счет – 2:10.

Самарцы набрали 19 очков и на эту минуту занимают 12-е место в таблице. 28 марта – домашний матч с «Локомотивом».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
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