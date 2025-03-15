У «Крыльев» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах РПЛ, общий счет – 2:10
«Крылья Советов» продлили серию без побед в Мир РПЛ до четырех матчей.
Команда тренера Игоря Осинькина потерпела разгромное поражение от махачкалинского «Динамо» в 21-м туре Премьер-лиги (0:4).
В четырех последних матчах в лиге у «Крыльев» 3 поражения и ничья, общий счет – 2:10.
Самарцы набрали 19 очков и на эту минуту занимают 12-е место в таблице. 28 марта – домашний матч с «Локомотивом».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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