Махачкалинское «Динамо» впервые в сезоне одержало разгромную победу – 4:0 в матче с «Крыльями». На фору команды Биджиева сыграл коэффициент 26.00
«Крылья Советов» проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:4).
В прематче махачкалинцы котировались небольшими фаворитами с коэффициентом 2.40. На победу с форой (-3,5) давали 26.00.
«Динамо» одержало первый разгром во всех турнирах впервые с мая 2024 года. Тогда махачкалинцы дома обыграли «Волгарь» в 31-м туре Первой лиги (3:0).
В прошлом туре РПЛ команда Хасанби Биджиева потерпела первый разгром в этом сезоне РПЛ – от московского «Динамо» (0:4).
Опубликовала: Венера Кравченко
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