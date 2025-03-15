Махачкалинское «Динамо» впервые в сезоне одержало разгромную победу – 4:0 в матче с «Крыльями». На фору команды Биджиева сыграл коэффициент 26.00

«Крылья Советов» проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:4).

В прематче махачкалинцы котировались небольшими фаворитами с коэффициентом 2.40. На победу с форой (-3,5) давали 26.00.

«Динамо» одержало первый разгром во всех турнирах впервые с мая 2024 года. Тогда махачкалинцы дома обыграли «Волгарь» в 31-м туре Первой лиги (3:0).

В прошлом туре РПЛ команда Хасанби Биджиева потерпела первый разгром в этом сезоне РПЛ – от московского «Динамо» (0:4).

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