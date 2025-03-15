«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу с 2022 года – 4:0 над «Крыльями». В Мир РПЛ выигрывали только с разницей в один мяч

«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу за три года.

Команда Хасанби Биджиева разгромила «Крылья Советов » (4:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

В этом сезоне дебютанты Премьер-лиги побеждали только с разницей в один гол. Последний разгром с таким счетом или более крупным был весной 2022 года, когда клуб выступал LEON Второй лиге Б.