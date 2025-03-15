«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу с 2022 года – 4:0 над «Крыльями». В Мир РПЛ выигрывали только с разницей в один мяч
«Динамо» Махачкала одержало крупнейшую победу за три года.
Команда Хасанби Биджиева разгромила «Крылья Советов» (4:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
В этом сезоне дебютанты Премьер-лиги побеждали только с разницей в один гол. Последний разгром с таким счетом или более крупным был весной 2022 года, когда клуб выступал LEON Второй лиге Б.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости