Сын Гаджиева забил в дебютном матче в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду. Шамиль отличился через минуту после выхода на поле в игре «Динамо» Махачкала – «Крылья»

Сын Гаджи Гаджиева забил в дебютном матче в Мир РПЛ.

Атакующий полузащитник «Динамо » Махачкала Шамиль Гаджиев на 89-й минуте, через минуту после выхода на поле, установил окончательный счет в матче 21-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (4:0).

Это всего вторая игра для 19-летнего футболиста за основную команду «Динамо» и первая в РПЛ . Ранее он провел один матч в Фонбет Кубке России. Свой мяч он отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

Шамиль – сын президента махачкалинского клуба, бывшего тренера «Анжи», «Амкара», «Крыльев » и других российских клубов Гаджи Гаджиева.

Подробная статистика Гаджиева-младшего доступна здесь .

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.