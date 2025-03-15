Сын Гаджиева забил в дебютном матче в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду. Шамиль отличился через минуту после выхода на поле в игре «Динамо» Махачкала – «Крылья»
Сын Гаджи Гаджиева забил в дебютном матче в Мир РПЛ.
Атакующий полузащитник «Динамо» Махачкала Шамиль Гаджиев на 89-й минуте, через минуту после выхода на поле, установил окончательный счет в матче 21-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (4:0).
Это всего вторая игра для 19-летнего футболиста за основную команду «Динамо» и первая в РПЛ. Ранее он провел один матч в Фонбет Кубке России. Свой мяч он отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.
Шамиль – сын президента махачкалинского клуба, бывшего тренера «Анжи», «Амкара», «Крыльев» и других российских клубов Гаджи Гаджиева.
Подробная статистика Гаджиева-младшего доступна здесь.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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