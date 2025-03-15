Александр Мостовой: «Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это матчи. А у нас, блин, «Ростов» какой-то пешком ходит и рассказывает как устали они, и комментатор с пеной у рта орет. Ужас!»
Александр Мостовой сравнил матчи клубов Ла Лиги и Мир РПЛ.
«Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это, я понимаю, матчи.
А у нас, блин, «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они. Ужас!
И комментатор с пеной у рта орет. Ужас, ужас! Смеешься после всего этого, а когда правду говоришь – они начинают обижаться», – говорится в посте бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Мостового.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости