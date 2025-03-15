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  • Александр Мостовой: «Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это матчи. А у нас, блин, «Ростов» какой-то пешком ходит и рассказывает как устали они, и комментатор с пеной у рта орет. Ужас!»
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Александр Мостовой: «Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это матчи. А у нас, блин, «Ростов» какой-то пешком ходит и рассказывает как устали они, и комментатор с пеной у рта орет. Ужас!»

Александр Мостовой сравнил матчи клубов Ла Лиги и Мир РПЛ.

«Атлетико» – «Реал», «Атлетико – «Барса»: вот это, я понимаю, матчи.

А у нас, блин, «Ростов» какой-то играет, пешком ходит и рассказывает как устали они. Ужас!

И комментатор с пеной у рта орет. Ужас, ужас! Смеешься после всего этого, а когда правду говоришь – они начинают обижаться», – говорится в посте бывшего полузащитника «Спартака» и «Сельты» Мостового.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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