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Мостовой выложил видео, в котором чеканит мяч: «Готов к вызову в сборную России 😂»

Александр Мостовой пошутил о готовности сыграть за сборную России.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» выложил видео, в котором чеканит мяч. 

«Готов к вызову в сборную России 😂» – подписал ролик Мостовой. 

Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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