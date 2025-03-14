Мостовой выложил видео, в котором чеканит мяч: «Готов к вызову в сборную России 😂»
Александр Мостовой пошутил о готовности сыграть за сборную России.
Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» выложил видео, в котором чеканит мяч.
«Готов к вызову в сборную России 😂» – подписал ролик Мостовой.
Мостовой о Дзюбе в сборной: «Почему не вызвать Кержакова тогда? И меня можно – я в 50+ лет тоже забил бы команде из торгового центра «Гренада» и какой-нибудь рекорд установил»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости