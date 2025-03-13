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  • Мостовой о «Спартаке»: «Ни одного звонка, ни сообщения. Не собираюсь напрашиваться, вставать на колени и умолять: «Возьмите!» Это смешно, совесть имеем»
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Мостовой о «Спартаке»: «Ни одного звонка, ни сообщения. Не собираюсь напрашиваться, вставать на колени и умолять: «Возьмите!» Это смешно, совесть имеем»

Александр Мостовой заявил, что не будет проситься на работу в «Спартак».

В марте Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в РПЛ.

«У меня нет клуба мечты. Я уже давным-давно говорил, что нет смысла мечтать о футболе. Про «Спартак» я уже даже не думаю. Ни одного звонка не было, ни сообщения.

Сам напрашиваться, вставать на колени, поднимать руки и умолять: «Возьмите!» – я не собираюсь. Это смешно. Совесть имеем, так сказать», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Напомним, в ноябре Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Ранее Мостовой заявлял, что не готов бесплатно работать в Мир РПЛ, указав на высокую зарплату многих тренеров и свой обширный футбольный опыт. Также бывший игрок испанских клубов упоминал, что получал приглашения из «Сельты» и «Алавеса».

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Мостовой
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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