«Не пойму, что происходит с Глушенковым. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас – не пойми что. Видимо, травма так подкосила». Мостовой о хавбеке «Зенита»
Александр Мостовой высказался о регрессе в игре Максима Глушенкова.
«Я пока не пойму, что сейчас происходит с Глушенковым, его форма вызывает вопросы. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас – не пойми что вообще. Видимо, травма его так сильно подкосила.
Лично мне хочется видеть сильного Глушенкова», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В текущем сезоне Мир РПЛ Глушенков провел 12 матчей, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Статистику полузащитника «Зенита» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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