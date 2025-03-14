«Не пойму, что происходит с Глушенковым. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас – не пойми что. Видимо, травма так подкосила». Мостовой о хавбеке «Зенита»

Александр Мостовой высказался о регрессе в игре Максима Глушенкова.

«Я пока не пойму, что сейчас происходит с Глушенковым, его форма вызывает вопросы. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас – не пойми что вообще. Видимо, травма его так сильно подкосила.

Лично мне хочется видеть сильного Глушенкова », – сказал бывший полузащитник сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ Глушенков провел 12 матчей, отличившись 8 голами и 2 ассистами. Статистику полузащитника «Зенита » можно найти здесь .