Александр Мостовой: «Не назвал бы «Зенит» фаворитом, «Спартак» дома играет с уверенностью. Осторожничать никто не будет»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

Из-за дисквалификаций игру пропустят хавбек «Зенита» Вендел и защитник «Спартака» Алексис Дуарте.

«Мы же видим, что это две команды, у которых по 20 с лишним футболистов. Не сказал бы, что Дуарте у «Спартака» – весомая потеря по сравнению с Венделом у «Зенита».

Хотя у «Зенита» и много футболистов на скамейке, ясно, что Вендел – это ключевой игрок. Таких, как Вендел, мало – он может в одиночку решить, обладает многими качествами, которых нет у других футболистов. Дуарте можно заменить – может Литвинов выйти, да кто угодно. Сравнивать нельзя.

Осторожничать в этой встрече никто не будет. Я говорил до начала паузы: ключевая игра – это «Спартак» – «Зенит». После этой игры мы можем делать какие-то выводы. И я бы не назвал «Зенит» фаворитом – «Спартак» дома играет с уверенностью, и мы это видим. Поэтому, как ни странно, сейчас нет фаворита», – сказал Мостовой.