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Тренер «Сочи» Морено: «Мостовой заставил меня ценить футбол. Есть много способов стать тренером, важны знания, подготовка, лидерские качества, но главное в игре – футболисты»

Роберт Морено рассказал, что Александр Мостовой заставил его ценить футбол.

Главный тренер «Сочи» ранее работал в тренерском штабе Луиса Энрике в «Сельте».

– В 14 лет вы решили стать тренером. Почему?

– Я понял, что у меня недостаточно качеств, чтобы стать профессиональным игроком.

Но также осознал, что тренеры, которые у меня были, мало помогали мне развиваться. Я не хотел, чтобы с другими детьми случилось то же самое.

Александр Мостовой считает, что тренерами могут быть только бывшие игроки. Что вы думаете?

– Футбол показал, что есть много способов стать тренером. Самое главное – знания, подготовка и лидерские качества. И никогда не забывайте, что самое главное в футболе – футболисты.

Мостовой заставил меня ценить футбол, которым я занимаюсь сегодня. Я помню, как в Виго создавалось то, что позже стало называться «футзал», стиль игры «Сельты» тех лет зародился в Виго.

Я сам дважды был в «Сельте» в качестве второго тренера и участвовал в развитии того футбола, который местные умеют ценить.

– Вы попали в штаб «Барселоны» рано, в 31 год, хотя раньше работали в банке и даже могли стать директором одного из отделений. Вам не было страшно полностью сменить сферу деятельности?

– Скорее я чувствовал волнение и большую мотивацию перед новым вызовом. Футбол всегда был моей страстью, а когда у меня появилась возможность присоединиться к такому клубу, как «Барселона», я воспринял это как шанс, который нельзя упускать.

Конечно, мой путь до этого момента был другим, но я уверен, что предыдущий опыт, даже в банковской сфере, помог мне развить навыки принятия решений, управления людьми и адаптации – все это крайне важно и в футболе на высшем уровне.

Это был серьезный переход, но я принимал каждое решение с уверенностью и большим энтузиазмом, – сказал Морено.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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