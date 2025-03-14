Тренер «Сочи» Морено: «Мостовой заставил меня ценить футбол. Есть много способов стать тренером, важны знания, подготовка, лидерские качества, но главное в игре – футболисты»
Главный тренер «Сочи» ранее работал в тренерском штабе Луиса Энрике в «Сельте».
– В 14 лет вы решили стать тренером. Почему?
– Я понял, что у меня недостаточно качеств, чтобы стать профессиональным игроком.
Но также осознал, что тренеры, которые у меня были, мало помогали мне развиваться. Я не хотел, чтобы с другими детьми случилось то же самое.
– Александр Мостовой считает, что тренерами могут быть только бывшие игроки. Что вы думаете?
– Футбол показал, что есть много способов стать тренером. Самое главное – знания, подготовка и лидерские качества. И никогда не забывайте, что самое главное в футболе – футболисты.
Мостовой заставил меня ценить футбол, которым я занимаюсь сегодня. Я помню, как в Виго создавалось то, что позже стало называться «футзал», стиль игры «Сельты» тех лет зародился в Виго.
Я сам дважды был в «Сельте» в качестве второго тренера и участвовал в развитии того футбола, который местные умеют ценить.
– Вы попали в штаб «Барселоны» рано, в 31 год, хотя раньше работали в банке и даже могли стать директором одного из отделений. Вам не было страшно полностью сменить сферу деятельности?
– Скорее я чувствовал волнение и большую мотивацию перед новым вызовом. Футбол всегда был моей страстью, а когда у меня появилась возможность присоединиться к такому клубу, как «Барселона», я воспринял это как шанс, который нельзя упускать.
Конечно, мой путь до этого момента был другим, но я уверен, что предыдущий опыт, даже в банковской сфере, помог мне развить навыки принятия решений, управления людьми и адаптации – все это крайне важно и в футболе на высшем уровне.
Это был серьезный переход, но я принимал каждое решение с уверенностью и большим энтузиазмом, – сказал Морено.
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