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  • Роднина о матчах с США: «Если это начнут Штаты, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью. Надо учиться друг у друга, побеждать друг друга»
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Роднина о матчах с США: «Если это начнут Штаты, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью. Надо учиться друг у друга, побеждать друг друга»

Ирина Роднина поделилась мнением о проведении матчей сборных России и США.

Ранее такую возможность допустил матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста.

«Товарищеские матчи России и США в футболе и хоккее? Если это начнет США, то мы будем ближе к тому, чтобы снова войти в спортивную семью на всех основаниях.

Повлияет ли это на укрепление отношений между странами? Если мы говорим о спорте, то нам надо просто нормально встречаться на соревнованиях, учиться друг у друга, побеждать друг друга. Разве в спорте все надо мерить дружбой?» – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoСборная США по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoИрина Роднина
logoСборная России по футболу
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
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