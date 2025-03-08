Газзаев о возможном матче Россия – США: «Не исключено. Отношения между странами складываются неплохие. У нас есть общие цели по восстановлению мира»

Валерий Газзаев не исключает, что сборные России и США проведут матч.

«Матч со сборной США ? Почему нет? Я слышал, что американцы обсуждают снятие санкций.

Отношения между странами, на мой взгляд, сейчас складываются неплохие. У нас есть общие цели и задачи по восстановлению мира. Не исключено, что такой матч может состояться», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.