Газзаев о возможном матче Россия – США: «Не исключено. Отношения между странами складываются неплохие. У нас есть общие цели по восстановлению мира»
Валерий Газзаев не исключает, что сборные России и США проведут матч.
«Матч со сборной США? Почему нет? Я слышал, что американцы обсуждают снятие санкций.
Отношения между странами, на мой взгляд, сейчас складываются неплохие. У нас есть общие цели и задачи по восстановлению мира. Не исключено, что такой матч может состояться», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости