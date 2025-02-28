«Провести матч Россия – США с Путиным и Трампом на «Анжи-Арене» было бы здорово! Советские идеологи говорили, что Дагестан – кузница межнациональных отношений». Гаджиев о сборных

Гаджи Гаджиев поддержал идею проведения матча между Россией и США.

«Было бы здорово провести матч между сборными России и США в Дагестане и разместить Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом на трибунах «Анжи-Арены»!

Я уже говорил о том, что советские идеологи, в частности, Суслов, говорили, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений.

Да, возможно, что мы до кузницы международных отношений не дотягиваем, но думаю, что встретить достойно американского президента в Каспийске смогли бы!

Уверен, что на такую игру трибуны стадиона были бы переполнены!» – сказал президент махачкалинского «Динамо » Гаджиев .