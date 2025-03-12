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Колосков о матче России и США: «Говорим, что политика и спорт несовместимы, как вдруг начинаем привязывать одно к другому. Сейчас несвоевременно это обсуждать»

Вячеслав Колосков считает проведение матча России и США несвоевременным.

«Мы же всегда говорили, что политика и спорт несовместимы, как вдруг начинаем привязывать одно к другому, это противоречит нашей логике. Хотя я никогда серьезно не воспринимал, что спорт вне политики, спорт, наоборот, является одним из сильнейших рычагов политики. Поэтому в этом контексте можно порассуждать на эту тему, но все эти рассуждения бессмысленны абсолютно. Потому что целесообразности от такой встречи я не вижу.

Что касается самой ситуации на Украине, то переговоры еще не начались, речь идет о дипломатических сферах, экономике, пока идет подготовка к разговору. Поэтому в этой связи как-то опережать события нет необходимости. Тем более в НХЛ [Национальной хоккейной лиге] уже ответили, что не видят целесообразности в матче по хоккею.

Хотя, конечно, теоретически было бы неплохо на этом фоне что-то сделать. Но я не убежден, что это нужно делать в данный момент, сейчас других забот хватает. Юридически провести матч Россия – США возможно, нам никто не запрещает проводить товарищеские игры – с США, Канадой, хоть с кем. Вопрос – насколько это целесообразно, а также как отреагирует другая сторона. Лишний раз нарываться на отказ тоже некрасиво.

Поэтому нужно все взвесить, обдумать, найти время, когда это будет своевременно, оправданно, когда принесет результат. Сейчас можно рассуждать на эту тему, не более того.

Все эти матчи, в том числе игры легенд, конечно, представляют интерес, что говорить. Но насколько это своевременно будет, насколько реально? Представляете, сколько это будет стоить, а ради чего? Не так все просто, одно дело пофилософствовать, а другое – практически подойти. Я думаю, что сейчас несвоевременно это обсуждать, бессмысленно», – сказал почетный президент РФС

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Политика
ТАСС
товарищеские матчи (сборные)
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