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Нигматуллин за матч России и США: «Две великие державы должны дружить. Интересно сравнить наш уровень футбола с соккером в Америке. Отличная идея – провести игры на обеих территориях»

Руслан Нигматуллин выступил за проведение матча между Россией и США.

Стоит отметить, что Нигматуллин дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой США в 2000 году.

«Дебютный матч за сборную своей страны всегда памятен для любого спортсмена, даже соперник не играл особой роли для меня тогда, поэтому о какой-то принципиальности сказать не могу, я же не за хоккейную сборную играл. Тогда команда у США была крепкой, сейчас тоже, за нее выступают ряд высококлассных футболистов, которые на заметных ролях в Европе.

Я с воодушевлением смотрю на нынешнее сближение двух стран, считаю, что две великие державы должны дружить. И почему бы как раз не начать со спорта, он был объединяющим моментом, хотя в последнее время стал из-за европейских руководителей немного политизированным. Но с удовольствием можем провести матч в любом виде спорта, это будет серьезный соперник, потому что спорт в США всегда был и остается на высоком уровне. Поэтому было бы интересно провести такой матч сейчас, в том числе по футболу».

Мой дебютный матч с командой США был в 2000 году, помню статью в СМИ про «черную пантеру», которая не дала американской сборной с 9 ударами забить ни одного мяча. Поэтому у меня свои добрые впечатления от той игры. Я думаю, что и сейчас будут хорошие спортивные эмоции от такого матча. Сейчас чемпионат США поднял уровень сборной, нельзя, конечно, его сравнивать с ведущими европейскими турнирами, но лучшие футболисты выступают в хороших клубах, многие – в Европе.

Поэтому будет интересно сравнить наш уровень футбола с соккером в Америке. Я не уверен, что у всех российских и американских футболистов есть визы США и России соответственно. Если отбрасывать технические моменты организации, то было бы отличной идеей провести игру на обеих территориях. В США много классных стадионов, которые готовят к чемпионату мира, у нас тоже много хороших арен, в обеих странах любят футбол», – сказал Нигматуллин.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
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ТАСС
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