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Пеп о «Ман Сити»: «Мы должны играть лучше, чтобы попасть в ЛЧ. Осталось 10 игр, много очень сложных матчей – «Брайтон», «Астон Вилла», «Борнмут»

Пеп Гвардиола высказался о том, что нужно сделать «Ман Сити», чтобы попасть в ЛЧ.

«Манчестер Сити», сыграв 28 матчей в АПЛ, занимает 5-е место в таблице и отстает от топ-4 на 2 очка. Скорее всего, Англия получит пятую путевку в Лигу чемпионов-2025/26 благодаря успешным выступлениям в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Мы должны достичь самого высокого и лучшего возможного уровня, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, определенно.

Мы должны быть максимально стабильны, осталось 10 игр – шесть в гостях, четыре на выезде – нас ждут сложные, очень сложные игры – «Брайтон», «Астон Вилла», «Борнмут».

Большинство матчей действительно, очень сложные! Мы должны играть лучше, потому что эту цель преследуют много команд, и мы упустили важный шанс на прошлой неделе – мы заслужили это. Мы сейчас не такие, какие обычно.

Мне нравится заслуживать успех, заслуживать победы, а в той игре (0:1 от «Ноттингем Форест» – Спортс’‘) мы не заслужили», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: City Xtra
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