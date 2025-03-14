Пеп о критике Капелло его стиля игры: «Я не так хорош, чтобы разрушить итальянский футбол, он гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио»

Пеп Гвардиола ответил Фабио Капелло на слова о вреде футболу.

Ранее бывший главный тренер «Милана» и сборных Англии и России заявил, что Пеп «нанес огромный ущерб футболу », в частности в Италии, где многие команды стали копировать его стиль: «90 минут горизонтальных пасов без борьбы и рывков – это многих отвернуло от футбола».

«Я слышу все, что обо мне говорят. Все. Так что будьте осторожны. Я за вами слежу.

Это не первый раз, когда сеньор Фабио Капелло говорит такое. Я недостаточно хорош, чтобы разрушить итальянский футбол. Итальянский футбол гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио. Крепко обнимаю», – сказал главный тренер «Ман Сити ».