Пеп о критике Капелло его стиля игры: «Я не так хорош, чтобы разрушить итальянский футбол, он гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио»
Пеп Гвардиола ответил Фабио Капелло на слова о вреде футболу.
Ранее бывший главный тренер «Милана» и сборных Англии и России заявил, что Пеп «нанес огромный ущерб футболу», в частности в Италии, где многие команды стали копировать его стиль: «90 минут горизонтальных пасов без борьбы и рывков – это многих отвернуло от футбола».
«Я слышу все, что обо мне говорят. Все. Так что будьте осторожны. Я за вами слежу.
Это не первый раз, когда сеньор Фабио Капелло говорит такое. Я недостаточно хорош, чтобы разрушить итальянский футбол. Итальянский футбол гораздо больше, чем мои методы. Крепко обнимаю, Фабио. Крепко обнимаю», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Apnews
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