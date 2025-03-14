Англия и Испания лидируют в борьбе за 5-е путевки в ЛЧ-2025/26, Италия – третья
По одному дополнительному месту в ЛЧ получают две страны с лучшим рейтингом УЕФА по итогам сезона.
После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Англия и Испания упрочили свое преимущество.
На данный момент Англия занимает первое место в рейтинге, набрав 23,890 балла, Испания идет второй (21,462), Италия – третьей (19,750), Германия – четвертой (17,796), Франция – пятой (16,250). Разница между вторым и третьим местами теперь составляет 1,712 балла, что почти вдвое больше, чем было после предыдущего этапа еврокубков (0,848).
В 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» прошел «Рому» (3:1, 1:2) и помог Испании закрепиться на втором месте и не подпустить Италию.
В 1/4 финала еврокубков от Англии вышли пять из семи команд («Арсенал», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм»), начинавших борьбу в сезоне-2024/25. У Испании осталось четыре команды из семи («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетик», «Бетис»), а у Италии лишь три из восьми команд («Интер», «Лацио», «Фиорентина») продолжают борьбу.
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