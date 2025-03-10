Пеп о сезоне «Ман Сити»: «Попадание в ЛЧ будет большим успехом. Если мы не сможем финишировать в топ-4 или топ-5 за 38 туров, то лишь потому, что недостаточно хороши»
Пеп Гвардиола считает, что попадание в ЛЧ станет большим успехом для «Ман Сити».
«Горожане» занимают 5-е место в таблице АПЛ по итогам 28 туров, набрав 47 очков.
«Попадание в Лигу чемпионов было бы большим успехом, но этого нужно добиться.
Я хочу попасть в Лигу чемпионов. Будет нехорошо, если «Ман Сити» пропустит турнир, но я видел, что происходило с другими командами АПЛ в прошлом. Отсутствие в Лиге чемпионов было бы проблемой, но есть команды, которые не отобрались туда, но вернулись и закрепились там.
Независимо от того, будет ли [у АПЛ] пять, шесть или семь [мест в Лиге чемпионов], нужно выигрывать матчи.
В матчах на выбывание, иногда решают детали, но если не получится финишировать в топ-4 или в топ-5 за 38 матчей в Премьер-лиге, то это значит, что мы недостаточно хороши», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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