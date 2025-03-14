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Пеп про плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» не заслужил там быть. Но заслужил лежать на диване с бокалом вина и смотреть»

Пеп Гвардиола высказался о плей-офф Лиги чемпионов.

«У меня нет никакого разочарования или сожаления. Мы не заслужили там быть. Наслаждайтесь футболом, фантастическими играми на «Энфилде» или в Париже, конкуренцией в Мадриде, тем, как хорошо «Барселона» играет весь сезон, тем, как они играли 65-70 минут против «Бенфики».

Я просто зритель. Я учусь, наблюдаю, наслаждаюсь, у меня абсолютно нет чувства: «Ах, как жаль, что «Ман Сити» не там». «В этом сезоне «Сити» заслуживает того, чтобы лежать на диване [и смотреть плей-офф] с бокалом вина», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: City Xtra
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