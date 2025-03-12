Мостовой о стажировке в Китае: «За деньги да. Просто так туда, конечно, я не поехал бы»

Александр Мостовой ответил на вопрос о стажировке в Китае.

4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

– Вы поехали бы работать в Китай?

– За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы, – сказал Мостовой .