Мостовой о стажировке в Китае: «За деньги да. Просто так туда, конечно, я не поехал бы»
Александр Мостовой ответил на вопрос о стажировке в Китае.
4 марта стало известно, что бывший полузащитник «Спартака», Сельты» и сборной России завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
– Вы поехали бы работать в Китай?
– За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы, – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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