Филимонов о желании Мостового тренировать в РПЛ: «Хотеть можно все что угодно, но реалии немного другие. У меня есть всевозможные лицензии, но в профессиональные команды не зовут»

Александр Филимонов высказался о перспективах Александра Мостового в тренерстве.

– Мостовой получил тренерскую лицензию и заявил, что хочет тренировать только в командах РПЛ, клубы из низших лиг его не интересуют. Насколько это объективно?

– Этот вопрос, наверное, к руководителям клубов – как они считают, может он тренировать или нет. Хотеть можно все что угодно, но реалии немного другие. Потому что я тоже уже имею всевозможные лицензии, но в клубы не то что Премьер-лиги, а даже в профессиональные команды не приглашают. Причем у меня опыт во многих клубах: я был играющим тренером и просто тренером.

К сожалению, пока никаких предложений не поступает. Так что Александр может многое хотеть, но, к сожалению, не все от него зависит.

– Тем не менее вы с ним учились, как можете оценить его тренерские качества?

– Честно говоря, сложно оценивать. Одно дело – учеба, где у нас было больше теории, но, конечно, когда ты сам погружаешься в процесс и в тренерскую деятельность, все немножко по-другому. Поэтому не знаю, как оценить Александра, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.