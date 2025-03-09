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  • Мостовой о стажировке в «Алавесе»: «Звали и туда, и в «Сельту» – не решился в связи с нынешней ситуацией. Выберу Ла Лигу, если в России никуда не пригласят – у нас многие футбольные люди не при делах остаются»
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Мостовой о стажировке в «Алавесе»: «Звали и туда, и в «Сельту» – не решился в связи с нынешней ситуацией. Выберу Ла Лигу, если в России никуда не пригласят – у нас многие футбольные люди не при делах остаются»

Александр Мостовой объяснил, почему не поехал на стажировку в «Алавес».

«У меня действительно было предложение из этого клуба, когда развивалась тема со стажировками. Звали и в «Алавес», и в «Сельту», и в «Эспаньол». Другое дело, что в связи с нынешней ситуацией не решался туда лететь.

В интервью испанской прессе я сказал, что пока у меня нет возможности приехать в Испанию. Отношусь к этому спокойно.

Если из России никто никуда не пригласит, то, конечно, выберу Ла Лигу. У нас же многие футбольные люди остаются не при делах. Проблем с языком в Испании точно бы не было, говорю на испанском свободно. Я и с детьми общаюсь, и журналисты оттуда часто звонят», – написал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoАлександр Мостовой
logoАлавес
logoСельта
logoЭспаньол
logoпремьер-лига Россия
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