Мостовой о работе за границей: «Звонили из «Сельты», они узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты»

Александр Мостовой высказался о возможности поработать за границей.

– Готовы ли рассмотреть предложения из-за рубежа?

– Обязательно. Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут.

– По поводу чего был разговор?

– Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты.

– Можно ли предположить ваше с ними сотрудничество в дальнейшем?

– В нашей жизни все может быть, – сказал бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Мостовой.

Мостовой о стажировке в «Алавесе»: «Звали и туда, и в «Сельту» – не решился в связи с нынешней ситуацией. Выберу Ла Лигу, если в России никуда не пригласят – у нас многие футбольные люди не при делах остаются»