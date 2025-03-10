Мостовой о работе за границей: «Звонили из «Сельты», они узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты»
Александр Мостовой высказался о возможности поработать за границей.
– Готовы ли рассмотреть предложения из-за рубежа?
– Обязательно. Вчера, например, мне звонили из «Сельты». Мы заводили прямой эфир по скайпу. Разговаривали с ними, сказали, что с удовольствием ждут.
– По поводу чего был разговор?
– Они тоже узнали, что я получил лицензию. Сказали, что их двери для меня всегда открыты.
– Можно ли предположить ваше с ними сотрудничество в дальнейшем?
– В нашей жизни все может быть, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.
Мостовой о стажировке в «Алавесе»: «Звали и туда, и в «Сельту» – не решился в связи с нынешней ситуацией. Выберу Ла Лигу, если в России никуда не пригласят – у нас многие футбольные люди не при делах остаются»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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