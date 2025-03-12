Мостовой о вылете «Краснодара» из Кубка: «После этого всегда говорят «сконцентрируемся на чемпионате». А не вылетели бы – сказали бы другую фразу. Все в футболе давным-давно придумано»
Команда Мурада Мусаева уступила «Ахмату» во 2-м раунде Пути регионов со счетом 1:2 и выбыла из розыгрыша турнира.
– Вас удивил вылет «Краснодара» из Кубка России?
– Да, конечно, удивил. С учетом того, что играли дома плюс основным составом… «Ахмат» – молодцы, они внизу турнирной таблицы РПЛ, но выкарабкиваются, выдали неплохую серию из трех матчей без поражений, выбили «Краснодар».
Я уже говорил, аукается справедливость за то, что сделали с Ивичем. Футбол не прощает такие ошибки. Вот сейчас аукается: вылетают от «Ахмата», в прошлом году должны были стать чемпионами, но не стали и пошло-поехало.
– Вылет из Кубка может пойти на пользу «Краснодару» в борьбе за чемпионство?
– Всегда говорят: «Когда вылетаем, то концентрируемся на чемпионате». А не вылетели бы – сказали бы другую фразу. Все в футболе давным-давно придумано. Те же выражения, фразы, которые мы видим, всегда одни и те же.
– Отсутствие Сперцяна сказалось на команде?
– До «Ахмата» как они сыграли? Выиграли у «Пари НН» 3:0. Почему-то никто про Сперцяна не сказал. 3:0 выиграли – все нормально, все хорошо. А сейчас будут говорить, спрашивать.
Я про Сперцяна сказал сразу: конечно, это незаменимый футболист для них, тем более основной. Другое дело, что у него преимущество в том, что он же иностранец, его можно заменить шестью людьми, которые сидят на скамейке, теми же иностранцами. Его заменили и 3:0 обыграли «Пари НН», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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